Ashleigh Barty ne redescend pas de son nuage. Pour son premier match depuis son sacre à Roland-Garros, la numéro 2 mondiale a impressionné mercredi au 1er tour du tournoi de Birmingham en disposant de Donna Vekic en deux sets (6-3, 6-4). Son adversaire croate avait pourtant accumulé de la confiance sur gazon en atteignant la finale à Nottingham dimanche dernier, battue alors sur le fil par Caroline Garcia. L’Australienne affrontera l’Américaine Jennifer Brady, tombeuse de l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (6-3, 6-3), au 2e tour.

Et de huit ! Ashleigh Barty a validé sa huitième victoire consécutive mercredi pour son grand retour sur les courts, dix jours après son premier triomphe en Grand Chelem Porte d’Auteuil. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la transition entre la terre battue et le gazon ne lui a pas posé de problèmes. La nouvelle dauphine de Naomi Osaka a pris le dessus sur Donna Vekic, pourtant en forme sur la surface, en remportant notamment 78 % des points joués derrière sa première balle. Le score aurait même pu être plus sévère puisque l’Australienne avait fait le double break dans la seconde manche.

Un petit tour et Konta s'en va

A 39 ans, Venus Williams a toujours des armes percutantes sur gazon. Plus tard dans la journée, l’Américaine, retombée à la 55e place mondiale, a elle aussi remporté son premier match de la saison sur la surface en prenant le meilleur sur la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 36e à la WTA, en deux sets (6-3, 6-4) et 1h21 de jeu.

Pour Johanna Konta, la rentrée sur gazon a été beaucoup plus compliquée. Demi-finaliste à Roland-Garros, la Britannique a été éliminée d’entrée mercredi devant son public à Birmingham. Elle s’est inclinée en deux manches sèches contre la Lettonne Jelena Ostapenko (6-3, 6-4) et 1h19 de jeu. La Britannique a été constamment agressée sur sa seconde balle (seulement 29 % de réussite derrière) par son adversaire qui a fait les points et les fautes, comme à son habitude. Konta n’a jamais pu trouver son rythme.