Un pas de plus vers le trône pour Ashleig Barty. Samedi, la récente vainqueure de Roland-Garros a pris le meilleur sur Barbora Strykova (6-4, 6-4) en demi-finale du tournoi de Birmingham. L'Australienne, numéro 2 mondiale, défiera donc l'Allemande Julia Goerges ou la Croate Petra Martic en finale, dimanche. En cas de victoire, elle sera la nouvelle numéro 1 mondiale. La première Australienne depuis Evonne Goolagong Cawley en 1976.

Barty a eu besoin de près d'une heure et demi pour construire son succès. Très solide sur son engagement - avec notamment onze aces et 82% de points gagnés sur son premier service - la joueuse de 23 ans a breaké son adversaire à une reprise dans chaque set pour enchaîner une onzième victoire. Encore une, et elle doublera donc Naomi Osaka pour surfer sur son excellente dynamique.