Emma Raducanu entame une véritable course contre la montre. Après son abandon mardi à Nottingham, la Britannique a officielellement renoncé à celui de Birmingham la semaine prochaine. De quoi inquéter en vue de sa participation à Wimbledon ? "C'était décevant de renoncer cette semaine à cause une blessure au côté et malheureusement je ne serai pas en mesure de jouer à Birmingham", a-t-elle déclaré sur le site de la fédération britannique de tennis.

Profiter du reste de la saison sur gazon

"Je suis néanmoins impatiente d'être bientôt de retour sur les courts de tennis pour profiter du reste de la saison sur gazon", a-t-elle ajouté, laissant entendre qu'un retour pour Wimbledon, qui débute le 27 juin, est possible. Selon l'agence britannique PA, Raducanu a passé un scanner qui s'est révélé rassurant sur la gravité de sa blessure. C'est son troisième abandon depuis ses débuts il y a un an chez les seniors, lors de la précédente édition du tournoi de Nottingham. Elle avait déjà dû quitter le court prématurément à Guadalajara en février et Rome le mois dernier.

En difficulté depuis son sacre à Flushing Meadows, la N.11 mondiale, qui a changé plusieurs fois d'entraîneur au cours de l'année écoulée, reste sur une élimination au second tour de Roland-Garros, à Paris, défaite par la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich en trois sets.

(Avec AFP)

