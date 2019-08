Confirmer n'est décidément pas aisé pour Naomi Osaka. La Japonaise, lauréate de l'US Open l'an passé et de l'Open d'Australie en début d'année, a exprimé son spleen post-prise de pouvoir sur le classement WTA il y a quelques semaines. Et elle est maintenant sujette à des soucis physiques. La numéro 1 mondiale a abandonné vendredi soir en quarts de finale du tournoi de Cincinnati face à Sofia Kenin (6-4, 1-6, 2-0, ab.). En cause, une douleur au genou gauche.

Osaka a fait appel à l'assistance médicale, mais un strapp n'a pas suffi et elle a jeté l'éponge sur un ultime break en sa défaveur. A dix jours d'entamer la défense de son titre à Flushing Meadows, la Japonaise de 21 ans n'est pas dans les meilleures dispositions. Elle a même laissé planer le doute sur sa participation au dernier majeur de l'année, à l'issue de ce revers sur abandon : "L'an passé, j'ai gagné l'US Open, et cette année j'essaie de (le) jouer."

Barty passe malgré un nouveau retard à l'allumage

Kenin, déjà demi-finaliste à Toronto la semaine dernière, sera opposée à Madison Keys dans le dernier carré. Ce sera le deuxième duel 100% américain de suite pour Keys, tombeuse de Venus Williams (6-2, 6-3).

Dans les autres matches de vendredi dans l'Ohio, Ashleigh Barty, dauphine d'Osaka à la WTA, a battu Maria Sakkari en trois manches (5-7, 6-2, 6-0). Au tour précédent, elle avait déjà concédé le premier set avant de renverser la vapeur. Elle affrontera Svetlana Kuznetsova en demi-finales. Cette dernière a éliminé la tête de série N.3 du tournoi, Karolina Pliskova, en trois sets également : 3-6, 7-6, 6-3.