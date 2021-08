Le sort semble s'acharner sur elle. Revenue depuis à peine plus d'une semaine sur le circuit WTA après une blessure au mollet qui l'avait privée de Roland-Garros, Wimbledon et des Jeux Olympiques, Simona Halep a encore été trahie par son corps. La Roumaine a dévoilé mercredi que des examens passés dans la matinée avaient mis en évidence une petite déchirure à son adducteur droit, survenue lors de sa victoire contre Magda Linette dans l'Ohio, sa première depuis trois mois.

Par conséquent, la voilà contrainte de jeter l'éponge dans ce WTA 1000 de Cincinnati. Elle entame également une course contre-la-montre en vue de l'US Open (30 août-12 septembre).

Une petite déchirure à l'adducteur droit pour Halep

"Malheureusement, un scanner m'a montré ce matin que j'avais une petite déchirure à l'adducteur droit. Par conséquent, ce serait trop risqué pour moi de jouer ce soir. Je vais me reposer et faire tout ce que je peux pour être prête pour l'US Open", a ainsi tweeté Simona Halep. Sa précédente déchirure au mollet l'avait privée de trois mois de compétition (de mai à début août), ce qui a eu pour conséquence de la faire sortir du Top 10 pour la première fois depuis plus de sept ans.

Déjà privée de deux des trois premiers tournois du Grand Chelem cette année, elle pourrait donc en manquer un troisième. Cette annonce intervient alors que les blessures se sont accumulées dernièrement aussi sur le circuit masculin. Plus tôt ce mercredi, Dominic Thiem, touché au poignet droit a ainsi annoncé la fin de sa saison 2021, quelques jours après que Roger Federer a dévoilé qu'il se ferait encore opérer du genou droit.

