Dans quel état allait-elle se présenter sur le court ? Après ses larmes en conférence de presse, c'était la grande question avant les débuts de Naomi Osaka à Cincinnati. Elle y a répondu de manière éclatante mercredi. Dans le choc du 2e tour du WTA qui l'opposait à Cori Gauff, 24e joueuse mondiale, la Japonaise a su renverser une situation mal engagée pour l'emporter en trois sets (4-6, 6-3, 6-4) et 1h53 de jeu. En huitième de finale, elle fera face à la Suissesse Jil Teichmann, issue des qualifications.

Cette rentrée sur le circuit après sa défaite au 3e tour aux Jeux Olympiques de Tokyo n'avait rien d'un cadeau. D'ailleurs, la dernière fois que Naomi Osaka avait croisé la route de la jeune Cori Gauff (17 ans), c'était bien l'Américaine qui l'avait emporté à l'Open d'Australie 2020. Cette dernière n'a donc pas fait de complexes, et après avoir bien résisté en début de match, elle s'est enhardie pour s'adjuger le premier set et même breaker dans le second (6-4, 2-1).

Osaka a fini en boulet de canon

Dos au mur, Osaka a alors su réagir, revenant à hauteur dans la foulée dans la deuxième manche, avant de hausser clairement le ton. Surprise par le changement de rythme adverse, Gauff n'a pas pu tenir la cadence du fond, commettant de plus en plus d'erreurs en coup droit et la numéro 2 mondiale en a profité pour reprendre les rênes. De 4-6, 3-3 à 4-6, 6-3, 2-0, la Japonaise a aligné cinq jeux pour prendre définitivement le contrôle de la partie. Elle a même fait une démonstration de force sur son service dans le troisième set, ne laissant en route qu'un petit point sur ses mises en jeu. De quoi la rassurer pour la suite du tournoi.

Un peu plus tôt dans la journée, Angelique Kerber est sortie victorieuse d'une autre grande bataille face à Elina Svitolina. L'Allemande, finaliste à Wimbledon, a confirmé qu'elle était bien de retour à son meilleur niveau en s'offrant la tête de série numéro 4 ukrainienne en trois manches (7-5, 2-6, 6-4) et 2h06 de jeu. Elle affrontera la gagnante du match entre Jennifer Brady et Jelena Ostapenko.

