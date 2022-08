Pour Caroline Garcia, c'est l'été rêvé. Brillante depuis plusieurs semaines, la Française ne s'est pas relâchée, dans la nuit de vendredi à samedi, pour écarter Jessica Pegula (6-1, 7-5) au bout d'un match qui a tout montré de sa forme, sur le plan du jeu mais aussi dans la tête. La voici dans le dernier carré à Cincinnati, un stade qu'elle n'avait plus atteint dans un tournoi de cette ampleur depuis près de quatre ans. Sur sa lancée.

Le retour au premier plan de la joueuse de 28 ans avait débuté en juin dernier, à Bad Homburg, où elle avait enlevé son premier titre depuis trois ans. Il avait pris une tout autre tournure à Varsovie. En Pologne, la Tricolore avait dominé la N.1 mondiale Iga Swiatek , avec la manière. Et beaucoup d'agressivité. Un style qu'elle a conservé tout au long de l'été, et qui a fait une nouvelle victime à Cincinnati, après avoir fait beaucoup de mal à Maria Sakkari puis Elise Mertens, notamment. Et qui a visiblement trouvé son public aux États-Unis.

Après sa victoire en quart, plusieurs journalistes locaux l'ont effectivement interrogé sur l'origine de sa technique. "C'est une technique française, a-t-elle d'abord souri. Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est comme ça que j'ai appris le tennis. Quand vous êtes jeune, c'est beaucoup de répétitions pour y arriver. Puis vous suivez ce chemin."

La 35e joueuse mondiale a effectivement gardé sa ligne de conduite face à Pegula. Expéditive dans le premier set, elle n'a rien cédé dans le second, même lorsque l'Américaine a haussé son niveau de jeu. "J'ai joué un très bon match, très solide, a analysé Garcia après coup. Je suis restée très agressive du début à la fin. 'Jess' est une combattante, elle ne se laisse jamais aller. Certains rallyes étaient très, très rapides, il fallait être prête. J'ai bien servi pour obtenir des points faciles. Ça met en confiance pour mettre plus de pression en retour, et ça a payé à la fin."

Prochain obstacle : Aryna Sabalenka, pour s'offrir une place en finale et viser un troisième titre en trois mois. Juste avant l'US Open, où elle sera tête de série, et où elle n'a jamais passé le 3e tour. La Française n'a jamais été aussi proche de retrouver le niveau qui fut le sien en 2017, lorsqu'elle avait remporté deux WTA 1000 de suite avant de grimper à la 4e place du classement. Avec 24 victoires, elle est déjà la joueuse la plus performante du circuit sur les dix dernières semaines.

Mais pas de quoi se laisser emporter. "Quand vous faites mal les choses, les gens vous oublient assez vite et oublient ce que vous avez fait dans le passé, a-t-elle rappelé. Dès que vous avez quelques victoires d'affilée à votre actif et que vous jouez un meilleur tennis, c'est comme si vous étiez une star à nouveau. Je sais d'où je viens avec mon équipe et c'est le plus important. Je suppose que l'expérience du passé va m'aider à gérer, à prendre les bonnes décisions et à garder le bon état d'esprit pour que ça continue."

