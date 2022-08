On ne l'arrête plus. Caroline Garcia, 35e mondiale, s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi du WTA 1000 Cincinnati, dernière grande répétition sur dur avant l'US Open, en battant l'Américaine Jessica Pegula (6-1, 7-5), vendredi. La Française de 28 ans, en quête d'un troisième titre cette année, qui serait le 11e de sa carrière, jouera contre la Bélarusse Aryna Sabalenka (7e) pour tenter d'accéder pour la première fois en finale de ce tournoi.

Ad

Issue des qualifications, Garcia avait déjà réussi la belle performance de battre la N.3 mondiale Maria Sakkari au 2e tour et la Belge Elise Mertens (33e) en 8e. Fin juillet, elle s'était déjà offert le scalp de la N.1 mondiale Iga Swiatek à Varsovie. Agressive et précise dans les échanges, en pleine confiance et efficace au retour (59% des points gagnés), Garcia s'est montrée intraitable dans le premier set, empoché en à peine 28 minutes.

WTA Cincinnati Keys et Kvitova ont rendez-vous en demie IL Y A 11 HEURES

La seconde manche fut bien plus serrée, aucune des deux joueuses ne laissant la moindre occasion de se faire breaker jusqu'au 11e jeu. Garcia a alors lâché de puissants retours sur deuxièmes balles adverses, qui ont poussé à la faute Pegula. Ne lui restait plus qu'à conclure l'affaire sur son service, ce qu'elle a fait sans trembler au bout de 1h13, pour égaliser à deux victoires partout dans leurs face-à-face.

Tête de série à l'US Open

La Française, qui compte deux WTA 1000 à son palmarès, glanés à Pékin et Tokyo en 2017, n'avait plus atteint le dernier carré d'une épreuve de cette catégorie depuis quatre ans. Une performance qui confirme sa belle trajectoire cet été, après des années de résultats irréguliers, en témoignent les deux titres remportés en juin et juillet (Bad Homburg et Varsovie).

Son parcours à Cincinnati devrait en outre lui permettre de remonter au classement mondial, avec la perspective d'être tête de série à l'US Open (29 août-11 septembre) où elle n'a jamais dépassé le 3e tour. Une aventure dans l'Ohio qu'elle peut encore rendre plus belle samedi si elle passe l'obstacle Aryna Sabalenka. La Bélarusse, qui a écarté 6-4, 7-6 (7/1) la Chinoise Shuai Zhang (44e), mène deux victoires à une dans leurs confrontations.

WTA Cincinnati Swiatek dans le doute, Garcia prend le quart, Raducanu au tapis HIER À 20:46