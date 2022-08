Iga Swiatek a perdu de sa superbe. La numéro 1 mondiale Iga Swiatek, lauréate du dernier Roland-Garros, a été éliminée en huitième de finale du WTA 1000 de Cincinnati, dominée 6-3, 6-4 par l'Américaine Madison Keys (24e), victorieuse de l'épreuve en 2019. À onze jours de l'US Open (29 août-11 septembre), la Polonaise de 21 ans, si irrésistible et dominante au printemps, en témoignent ses 37 victoires d'affilée qui lui ont permis de s'imposer à Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et à Paris donc, a plus de mal cet été.

Ad

Déjà éliminée au même stade par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia la semaine passée à Toronto, concédant alors sa première défaite en quatorze matches sur surface dure américaine, elle n'a fait illusion que dos au mur au second set.

WTA Cincinnati Une 50e victoire en 2022 pour Swiatek, Raducanu écrase Azarenka HIER À 21:03

Une réaction trop tardive

Menée 5-0, elle a sauvé une balle de match sur son service, s'évitant de manger un humiliant "donut". Un autre sursaut suivi de deux débreaks pour ne plus être menée que 5-4. Et le public autour du central d'assister à un étonnant retour, Keys cédant souvent à la panique dans les échanges. Finalement, l'Américaine de 27 ans, si solide avant ce trou d'air, a retrouvé les clés de son jeu et a pu conclure en chipant une troisième fois le service de Swiatek, décidément trop intermittente.

Keys sera opposée à la Kazakhe Elena Rybakina (25e) en quart de finale.

WTA Toronto Swiatek à terre, Gauff assure 11/08/2022 À 20:07