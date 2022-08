Elles connaissent un retour au premier plan remarqué. Madison Keys et Petra Kvitova, beaucoup plus irrégulières ces dernières saisons, sont en forme dans l'Ohio. L'Américaine, 24e mondiale et victorieuse de l'épreuve en 2019, s'est qualifiée la première pour les demi-finales du WTA 1000 de Cincinnati, vendredi, en battant 6-2, 6-4 la Kazakhe Elena Rybakina (25e).

Comme la veille face à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, l'Américaine s'est montrée intraitable pour écarter de sa route la lauréate de Wimbledon il y a six semaines. Cette dernière a été pénalisée par une première balle défaillante (41% de réussite), offrant trop d'opportunités de breaker à son adversaire (13) qui y est parvenue à cinq reprises, en usant de sa puissance (21 coups gagnants contre 11).

Samedi, Keys affrontera donc Petra Kvitova (28e), qui a écarté tout aussi facilement 6-2, 6-3 l'Australienne Ajla Tomljanovic (63e). C'est la troisième fois après 2012 et 2018 que la Tchèque de 32 ans, deux fois championne à Wimbledon (2011, 2014) retrouve le dernier carré dans l'Ohio.

