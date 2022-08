Celle-ci, elle est allée la chercher au plus profond d'elle-même. Petra Kvitova, 28e mondiale, s'est qualifiée samedi pour la finale du tournoi de Cincinnati, sa douzième d'un WTA 1000, en renversant 6-7(8), 6-4, 6-3 l'Américaine Madison Keys (24e), lauréate de l'épreuve en 2019. La Tchèque de 32 ans tentera de décrocher un 9e titre dans une épreuve de cette catégorie juste en-dessous des Grands Chelems, qui serait son 30e au total, contre la Bélarusse Aryna Sabalenka (7e) ou la Française Caroline Garcia (35e) qui ont vu leur demi-finale interrompue par la pluie.

Kvitova, deux fois championne à Wimbledon (2011, 2014) et qui retrouvait le dernier carré pour la troisième fois dans l'Ohio après 2012 et 2018, a fini par faire déjouer Keys, dont la puissance de frappe a souvent été trahie par sa maladresse. L'Américaine de 27 ans, si impressionnante en huitième pour écarter la Polonaise N.1 mondiale Iga Swiatek, et en quarts face à la Kazakhe Elena Rybakina (25e), lauréate de Wimbledon, a d'abord dominé les débats, profitant aussi de la défaillance au service de sa rivale (10 doubles fautes au total).

Kvitova surprenante en défense, Keys trop inconstante

Elle a néanmoins dû attendre le jeu décisif pour empocher le premier set, après avoir été débreakée entre-temps. Kvitova, devenue un peu plus solide sur son engagement, a excellé en défense dans la seconde manche, enlevée sur sa troisième opportunité, sur une attaque de revers. Dans la foulée, la Tchèque a surfé sur sa dynamique en breakant d'entrée de troisième set. Avant de se mettre en danger à 4-3 sur son service, une nouvelle double faute offrant trois balles de débreak à Keys à 0/40. Mais cette dernière n'a pas su en profiter, trop imprécise à la relance dans les moments-clés.

Frustrée mais combative, l'Américaine a ensuite sauvé deux balles de match sur son engagement, mais pas la troisième. Kvitova se qualifie ainsi pour la première fois en finale à "Cincy", où elle tentera de remporter un deuxième titre en 2022 après Eastbourne.

