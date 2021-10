Marta Kostyuk a battu vendredi en 57 minutes Emma Raducanu (6-2, 6-1), tête de série N.3 et gagnante de l'US Open, en quarts de finale de l'Open de Transylvanie. L'Ukrainienne de 19 ans va jouer sa troisième demi-finale de la saison contre la tête de série N.1 et 18e mondiale Simona Halep qui joue chez elle et contre laquelle elle avait perdu au 2e tour à Indian Wells le mois dernier.

Simona Halep a battu de son côté sa compatriote Jaqueline Cristian (6-1, 6-1), 105e mondiale. L'autre demie-finale opposera l'Estonienne Anett Kontaveit, tête de série N.2 et 14e mondiale, à la Suédoise Rebecca Peterson (99e à la WTA).

