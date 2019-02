WTA Doha : Elise Mertens renverse Simona Halep (3-6, 6-4, 6-3) et remporte son 5e titre

Elise Mertens l'a bien mérité. La Belge est allée chercher le cinquième titre de sa jeune carrière ce samedi au terme d'un combat intense de trois manches (3-6, 6-4, 6-3) et 2h13 de jeu face à la numéro 3 mondiale Simona Halep. Une semaine tout juste après ses deux défaites face aux Françaises au premier tour de la Fed Cup, Mertens a parfaitement su rebondir à Doha. Malgré son revers, Halep pourra se consoler ce lundi en récupérant la 2e place du classement WTA.

Qui a dit qu'il était impossible d'enchaîner après un week-end intense en Fed Cup ? Elise Mertens et Simona Halep ont prouvé, s'il en était besoin, que la tâche n'était pas impossible. Les deux joueuses, qui n'avaient pas économisé leur énergie avec la Belgique et la Roumanie il y a moins d'une semaine, ont tout donné à Doha, prenant tour à tour le contrôle de cette finale.

Mertens a pris le dessus physiquement

Après plusieurs échanges de breaks initiaux, Halep a semblé prendre la mesure de son adversaire en inscrivant 18 points consécutifs à partir de 3-3 dans le premier set. Avec un set et un break d'avance (6-3, 2-0), la Roumaine s'est peu à peu tendue alors qu'elle se dirigeait vers un succès maîtrisé. Elle n'a pas été aidée non plus par un temps mort médical de près de 8 minutes pris par Mertens juste après son debreak immédiat.

A la reprise du jeu, la Belge a progressivement fait tourner la partie en sa faveur, trouvant plus de longueur à l'échange et de relâchement dans ses frappes. A un set partout, Halep a fait soigner son pied, déjà bien bandé, au changement de côté. Mais elle n'a jamais pu reprendre le fil de son match, clairement diminuée sur son appui côté coup droit. Sur un dernier break, Mertens pouvait donc lever les bras. La déception de la défaite face à la France en Fed Cup est déjà bien loin.