WTA Dubaï : Bencic renverse Halep (4-6, 6-4, 6-2) en quarts de finale

Belinda Bencic est une survivante à Dubaï. Après avoir sauvé six balles de match la veille en 1/8es de finale contre la Biélorusse Aryna Sabalenka, la Suissesse a remonté un set de handicap jeudi pour renverser la numéro 2 mondiale Simona Halep (4-6, 6-4, 6-2) en 2h19 de jeu. Elle affrontera en demi-finale la gagnante du match entre la double tenante du titre Elina Svitolina et Carla Suarez Navarro. Finaliste à Doha la semaine dernière, Halep a semblé accuser le coup physiquement même si elle s'est battue jusqu'au bout.

La partie s'est jouée à un rythme infernal en fond de court entre les deux joueuses, Bencic parvenant à faire le break d'entrée avant de se faire rapidement rejoindre. Progressivement, Halep a semblé prendre le dessus pour remporter le premier set, puis mener 4-3 dans le deuxième. Mais son adversaire a maintenu un niveau de jeu très élevé et a profité d'une baisse physique de la Roumaine pour inscrire six jeux consécutifs (4-6, 6-4, 3-0) et prendre le contrôle du match.

Côté coup droit, Halep a commis un nombre de fautes inhabituelles, manquant de vitesse dans ses déplacements et de solidité sur ses appuis. Mais Bencic est bien allée chercher sa victoire en imprimant une cadence exceptionnelle à l'échange et en trouvant des angles croisés pour faire courir la Roumaine. Si elle ne connaît pas encore le nom de son adversaire dans le dernier carré, la première demi-finale, elle, opposera Petra Kvitova à Su-wei Hsieh.