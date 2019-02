WTA DUBAÏ : Hsieh vient à bout de Pliskova (6-4, 1-6, 7-5) et se qualifie pour les demi-finales

Karolina Pliskova a craqué. La Tchèque s'est inclinée jeudi face à Su-wei Hsieh en quarts de finale du tournoi de Dubaï en trois sets (6-4, 1-6, 7-5) et quasiment 2h de bataille. La 5e joueuse mondiale a pourtant mené 5-1 dans la manche finale avant de perdre les six derniers jeux de la partie. Son adversaire taïwanaise enchaîne, de son côté, une deuxième grosse performance après avoir éliminé Angelique Kerber au tour précédent. En demi-finale, elle affrontera soit Petra Kvitova, soit Viktoria Kuzmova.

Su-wei Hsieh continue sa belle aventure aux Emirats Arabes Unis. La Taïwanaise, au jeu de contre si atypique, s'est arrachée pour sortir gagnante de son combat contre Karolina Pliskova. Elle a su s'appuyer sur la puissance adverse et utiliser parfaitement la géométrie du court pour faire courir la Tchèque qui s'est finalement effondrée.

Un match en montagnes russes

Pourtant, après avoir lâché le premier set, Pliskova semblait avoir trouver les solutions pour se sortir du piège. A partir de 1-1 dans la deuxième manche, elle a enchaîné neuf jeux d'affilée, ce qui lui a permis de se retrouver en position idéale dans le money time (6-4, 1-6, 0-4). Jouant davantage fort au centre, elle s'est notamment appuyée sur sa première balle pour renverser la tendance.

Au service pour le match à deux reprises à 5-2 et 5-4, Pliskova a finalement coincé. Raide sur les jambes - apparemment en délicatesse avec sa cuisse gauche -, elle a accumulé les fautes à l'échange. De l'autre côté du filet, Hsieh a trouvé son second souffle, se déplacant à nouveau admirablement bien sur le court, et a réussi à étouffer son adversaire en prolongeant au maximum les points. Extatique après la balle de match, il lui faudra bien récupérer en vue de la demi-finale.