La situation devient un peu préoccupante pour elle. Révélation de la saison dernière sur le circuit féminin, Bianca Andreescu n'a toujours pas eu l'occasion de confirmer en 2020. Et pour cause : depuis sa blessure au genou droit au Masters de Shenzhen en novembre dernier, la Canadienne de 19 ans n'a plus été vue raquette en main en compétition. Proche d'un retour en Fed Cup la semaine dernière, elle a dû revoir ses espérances à la baisse et s'est retirée du tournoi de Dubaï qui aura lieu la semaine prochaine (17-22 février).

"Je suis très triste de ne pas pouvoir m'aligner à Dubaï finalement. Je ne suis pas encore à 100 % et je ne prendrai aucun risque de rechute pour mon genou, comme me le conseillent mon équipe et les docteurs. Je me rapproche chaque jour de mon retour, mais c'est encore trop tôt", a indiqué la joueuse. Championne du dernier US Open et actuelle 6e joueuse mondiale, Andreescu a déjà manqué le premier événement majeur de l'année à Melbourne.

Le compte-à-rebours avant Indian Wells, où elle avait explosé l'an passé en remportant le titre, est donc lancé. La Canadienne devra y défendre beaucoup de points. A noter que si elle ne sera donc pas au rendez-vous à Dubaï, la finaliste de l'Open d'Australie Garbine Muguruza, elle, a reçu une invitation pour participer au tournoi.