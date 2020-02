Cette rentrée avait des allures de piège et elle est tombée dedans. Un peu plus de deux semaines après son titre surprise à Melbourne, Sofia Kenin n'a pas pu confirmer à Dubaï mardi où elle a été éliminée dès le 1er tour par Elena Rybakina, 19e joueuse mondiale, en trois sets (6-7, 6-3, 6-3) et deux heures de jeu. Deux jours après sa finale perdue contre Kiki Bertens à Saint-Pétersbourg, la Kazakhstanaise confirme sa belle dynamique du moment et affrontera Kateryna Siniakova pour une place en quart de finale.

