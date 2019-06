La Tchèque Karolina Pliskova, 27 ans, 3e joueuse mondiale, a remporté samedi le tournoi sur herbe d'Eastbourne, après sa victoire sans forcer sur l'Allemande Angélique Kerber, 31 ans, N.5 au classement WTA, en deux sets 6-1, 6-4 et 1h13 de jeu. C'est la troisième fois que Kerber échoue en finale d'Eastbourne après 2011 et 2014.

L'ancienne N.1 mondiale n'a pas traîné sur le gazon anglais. Menant déjà 4-0 après un quart d'heure, elle a remporté le premier set en 29 minutes (6-1). Si l'Allemande, elle aussi ancienne N.1 mondiale, a retouvé un peu son jeu dans la deuxième, ses quelques retours acérés et autres coups droits tranchants n'ont pas suffi. Pliskova changé de coach en mai dernier et sa victoire est, pour elle, un signe que ce changement a été efficace : "Je ne jouais pas vraiment bien à ce moment de l'année. C'était le moment de changer de coach. On a débuté par un titre ici, donc ça commence bien."

A la veille du début de Wimbledon, pour lequel elle a fait le plein de confiance, Pliskova a remporté son deuxième titre à Eastbourne, après celui de 2017. C'est également son troisième titre en 2019 après Brisbane et Rome. La Tchèque débutera son tournoi du Grand Chelem contre Kaja Juvan, mardi 2 juillet. L'Allemande, elle, affrontera sa compatriote Tatjana Maria.