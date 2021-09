Le dernier grand rendez-vous du calendrier féminin pourrait avoir lieu sans la numéro 1 mondiale. Annulé l'année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, le Masters féminin de Shenzhen a été officiellement délocalisé à Guadalajara au Mexique par la WTA du 8 au 15 novembre prochains. Mais selon son coach Craig Tyzzer, qui s'est confié à l'Australian Associated Press (AAP), Ashleigh Barty n'est pas certaine de s'y présenter pour défendre son titre acquis en 2019.

A ce potentiel forfait, plusieurs raisons et notamment celle du choix du nouveau site d'accueil de l'événement. "On nous avait dit à l'origine que ça allait se passer à Hong-Kong, puis à Prague. Et là, nous venons juste de découvrir que ce sera au Mexique à 1500 mètres d'altitude et que des balles pressurisées seront utilisées. Ces balles volent, mais si on les utilise dans des conditions normales, elles ne rebondissent pas. Ce n'est pas la publicité idéale pour les meilleures du monde de jouer avec quelque chose qu'elles n'ont jamais utilisé avant, dans de telles conditions et dans un pays où elle ne jouent pas. Il me semble que c'est juste ridicule. Pour le spectacle, c'est effrayant", a expliqué Tyzzer.

Un match en montagnes russes, pour un succès dingo : comment Rogers a renversé Barty

Barty pourrait jouer Indian Wells avant de rentrer en Australie

Si le choix de Guadalajara n'est pas de nature à convaincre Barty de disputer le Masters féminin, la cause principale de ce probable forfait est à chercher ailleurs. Déjà exténuée à l'US Open où elle a été sortie dès le 3e tour, la numéro 1 mondiale, qui a pris quelques vacances au Royaume-Uni, a prévu de jouer le WTA 1000 d'Indian Wells avant de retourner chez elle en Australie où elle devra observer deux semaines de quarantaine. Elle ne se verrait ainsi pas s'imposer ensuite un voyage supplémentaire pour repasser à son retour par une seconde quatorzaine.

"Elle a besoin de retourner chez elle, elle est super casanière, a encore indiqué son coach. Indian Wells est toujours dans les plans, mais elle a besoin de repos. Elle était physiquement et mentalement épuisée à New York donc je lui ai dit de prendre des vacances pour retrouver de la fraîcheur. Nous prendrons probablement une décision à la fin de la semaine à propos de ce qu'elle va faire. Mais, ce n'est certainement pas facile pour nous de jouer ce tournoi au Mexique, parce qu'avec une seconde quatorzaine au retour en Australie, l'été est foutu."

