Ses larmes ont séché et elle est sortie par la grande porte. Défaite lors de ses deux premiers matches de poule du Masters féminin face à Aryna Sabalenka et Maria Sakkari, Iga Swiatek n'avait pu cacher sa déception et sa détresse. Mais lundi, la Polonaise a repris la raquette et s'est bien consolée en terminant son tournoi au Mexique par une belle victoire sur Paula Badosa (7-5, 6-4) en 1h39. D'ores et déjà qualifiée et assurée d'être première de son groupe, l'Espagnole l'a félicitée chaleureusement au filet. Badosa retrouvera sa compatriote Garbine Muguruza en demi-finale de l'épreuve.

Dans ce match sans enjeu fondamental puisque le sort des deux joueuses était scellé, Swiatek en voulait vraisemblablement plus que la championne d'Indian Wells. La Polonaise a d'ailleurs remonté un break de retard dans chaque manche, prenant progressivement le dessus grâce à son agressivité et sa puissance. Un dernier retour gagnant fulgurant de coup droit lui a d'ailleurs offert la victoire, sa première sur une Top 10 sur dur.

Dans la nuit, Maria Sakkari et Aryna Sabalenka se disputeront la deuxième place qualificative pour le dernier carré. Celle qui l'emportera défiera Anett Kontaveit.pour une place en finale.

