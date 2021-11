La Grecque Maria Sakkari (tête de série N.4) s'est qualifiée pour les demi-finales du Masters féminin, en battant 7-6 (7/1), 6-7 (6/8), 6-3 la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.1) lundi à Guadalajara, et affrontera l'Estonienne Anett Kontaveit (N.8) mardi.

L'autre affiche du dernier carré, connue depuis dimanche, opposera Paula Badosa (N.7) à Garbiñe Muguruza (N.6). Celle qui l'emportera deviendra la deuxième Espagnole à atteindre la finale de l'épreuve depuis Arantxa Sanchez, qui s'était finalement inclinée face à Steffi Graff en 1993, au Madison Square Garden, à New York.

Ad

Dans tous les cas ce sera une primo-participante à l'épreuve, réunissant chaque année les huit joueuses les mieux classées à la Race, qui soulèvera le trophée mercredi en finale.

US Open Et si c'était (enfin) l'heure de Sabalenka ? 09/09/2021 À 12:37

Un combat féroce

La bataille a été féroce entre Sakkari et Sabalenka, deux des plus puissantes cogneuses du circuit, la première s'en sortant au mental, point faible encore criant de la seconde, qui a notamment commis 19 doubles-fautes.

Sabalenka a manqué une balle de premier set à 5-4 sur le service adverse et s'est effondrée au jeu décisif. Menant 5-3 au suivant, elle a encore raté le coche à deux reprises, mais encore poussée au tie-break, elle a fini par égaliser en lâchant mieux ses coups, non sans avoir fracassé une raquette de rage au sol quelques instants plus tôt.

Breakée d'entrée de 3e manche, la Bélarusse a alors enchaîné trois jeux d'affilée pour mener 3-1. Le momentum était-il de son côté ? C'était sans compter sur Sakkari, qui a redoublé d'agressivité pour remporter les cinq derniers jeux et le match en 2h47 min.

US Open La visualisation, secret de la princesse Leylah ? 09/09/2021 À 12:37