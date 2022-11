Maria Sakkari s'est qualifiée, comme l'an passé, pour les demi-finales du Masters WTA, en battant Aryna Sabalenka, mercredi à Fort Worth (Texas), Ons Jabeur conservant ses chances d'atteindre le dernier carré après sa victoire contre Jessica Pegula.

La Grecque a disposé de la Bélarusse 6-2, 6-4. Ce deuxième succès d'affilée ne lui garantit cependant pas encore la première place du groupe Nancy Richey. En revanche, il apporte un surplus de confiance, dans cette épreuve regroupant les huit meilleures joueuses de la saison, à celle qui est toujours à la recherche d'un deuxième titre sur le circuit, après son premier glané à Rabat en 2019 et quatre finales perdues cette année, à Saint-Pétersbourg, Indian Wells, Parme et à Guadalajara.

Ad

WTA Finals Garcia impériale face à Gauff : "J'avais le bon état d'esprit" HIER À 05:53

Sakkari a été intraitable dans la première manche, plus rapide, plus précise, plus tranchante et récompensée de son gain après deux breaks réussis. La Grecque, qui avait déjà battu la Bélarusse en phase de groupe lors de la précédente édition, s'est dans la foulée vite détachée pour mener 3-0, mais elle a chuté, après que sa chaussure droite s'est plantée au sol à la suite d'un coup droit. Sans dommage finalement, mais sa rivale en a profité pour se remettre dans le sens de la marche, alignant quatre jeux d'affilée. Match relancé? Pas vraiment, car Sakkari, reprenant ses esprits, a resserré son jeu pour rebreaker et s'imposer en 1h39.

"Aryna a commencé à réussir plus de points, en étant plus agressive. Elle réussissait tous les coups qu'elle avait manqué durant un set et demi. Je me suis dit 'continue à faire ce que tu fais et tu auras tes chances'. Et j'ai pu en finir", s'est félicitée la Grecque.

Jabeur en mode diésel

Pus tôt, Ons Jabeur a totalement manqué son entame contre Jessica Pegula, avant de s'imposer 1-6, 6-3, 6-3. Finaliste à Wimbledon puis à l'US Open cette saison, la Tunisienne a ainsi su se ressaisir, après sa défaite lundi contre Sabalenka, en ayant pourtant été à deux points de l'emporter.

Cette fois, c'est elle qui a dû renverser la situation, car Pegula s'est adjugée la première manche, en alignant six jeux d'affilée après la perte du premier, en convertissant ses trois balles de break. La mine renfrognée, Jabeur a réagi en s'emparant du service de l'Américaine pour mener 2-1, avant d'immédiatement céder le sien sur un jeu blanc. Un nouveau passage à vide, qui ne s'est cependant pas éternisé, la Tunisienne trouvant les ressources pour breaker deux fois d'affilée et égaliser.

Le début du troisième set fut serré, Pegula manquant cinq balles de break, avant que Jabeur, redevenue infranchissable en défense, ne remporte sa mise en jeu sur une volée venue finir le travail admirablement entamé par une amortie croisée dont elle a le secret. lus solide et pressante, elle a réussi à s'emparer du service de l'Américaine, pour mener 5-3 et conclure ensuite, au bout de 1h41. Si Sakkari est certaine de poursuivre l'aventure en demi-finale dimanche, Jabeur, Sabalenka mais aussi Pegula peuvent mathématiquement encore en faire autant.

Classement du groupe Nancy Richey

1. Maria Sakkari (GRE/N.5) 2 0 +4 +8

2. Ons Jabeur (TUN/N.2) 1 1 0 +1

3. Aryna Sabalenka (BLR/N.7) 1 1 -1 -6

4. Jessica Pegula (USA/N.3) 0 2 -3 -3

WTA Finals Sabalenka et Sakkari lancent le Masters 01/11/2022 À 06:29