WTA Finals

C'est probablement le point culminant de sa carrière. Après son exploit sur le Masters , on aurait presque aimé que Caroline Garcia grimpe encore plus haut mais la Française flirtera tout de même avec les sommets, en se hissant jusqu'à la 4e place du classement mondial grâce à ce sacre. En tout cas, la joueuse de 29 retrouvera ses sommets à elle, puisqu'elle avait déjà atteint cette place en septembre 2018, s'inscrivant déjà dans le palmarès des joueuses ayant intégré le Top 5.

Et mieux encore, Caroline Garcia terminera la saison avec ce classement, ce qui n'était pas arrivé en 2018 et même depuis 16 ans pour une joueuse française. Inespéré pour celle qui avait commencé l'année au 74e rang et qui a su surmonter les difficultés tout au long de la saison pour terminer au sommet. Elle n'aura ainsi que peu de points à défendre au début de l'année 2023. Ce qui peut lui permettre de viser encore plus haut...

