Jour de gloire pour Caroline Garcia. Sa belle saison globale (3 titres WTA) mais surtout sa tournée américaine convaincante (titre à Cincinnati, demie à l'US Open) lui garantissent une place dans les huit meilleures mondiales en fin de saison et donc un ticket pour le Masters qui aura lieu du 31 octobre au 7 novembre à Fort Worth (Texas) ! C'est la défaite d'Aryna Sabalenka à Guadalajara qui a scellé le sort de la Française.

Qui aurait pu prédire, après Roland-Garros, que Caroline Garcia serait du grand raout final de la saison ? Eliminée dès le premier tour à l'Open d'Australie et dès le deuxième à Roland, elle pointait au-delà de la 55e place mondiale fin juin. Même son premier titre de la saison, acquis sur le gazon de Bad Homburg, n'avait pas suffi à la faire remonter significativement. Il était néanmoins une belle rampe de lancement.

Merci les Etats-Unis

Car par la suite, Garcia a enchaîné. Un huitième de finale à Wimbledon puis un nouveau titre en 250, à Varsovie (terre battue) fin juillet avant un très bel enchaînement sur le dur américain. Son titre d'abord, à Cincinnati après avoir éliminé Maria Sakkari, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka et Petra Kvitova. Sa demi-finale ensuite à l'US Open où ni Bianca Andreescu, ni Coco Gauff n'avaient fait le poids.

Caroline Garcia, à Guadalajara Crédit: Getty Images

Pour Caroline Garcia, ce Masters ne sera pas le premier. En 2017, elle avait explosé au plus haut niveau en enchaînant des titres à Wuhan puis Pékin en Premier 5 et Premier pour se qualifier pour la fête du tennis féminin à Singapour. Huitième et dernière qualifiée, elle y avait joué crânement sa chance, battant Elina Svitolina et Caroline Wozniacki en phase de groupes avant de céder en demie, et en trois sets, face à Venus Williams.

