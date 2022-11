Ce fut dur, ce fut long, mais que c'est bon ! Caroline Garcia sera au rendez-vous du dernier carré des WTA Finals. Après sa victoire contre Coco Gauff puis sa défaite face à Iga Swiatek, la Française disputait samedi soir un véritable quart de finale contre Daria Kasatkina pour son dernier match de poule. Pas besoin de calculs d'apothicaire : la gagnante avançait en demi-finale, la perdante rentrait chez elle. Après deux heures et demie d'un étouffant duel, la Lyonnaise a eu le dernier mot : 4-6, 6-1, 7-6.

Ce ne fut sans doute pas le match de l'année en termes de qualité pure, mais à ce niveau d'enjeu et de tension, le tennis est d'abord un combat, et Caroline Garcia a eu l'immense mérite de surmonter ses frustrations. Celles d'une première manche où elle a eu ses chances après avoir mené 4-2, par exemple. Puis, les occasions perdues dans une fin de rencontre à vous donner des sueurs et des palpitations.

La balle de match de l'année ?

Après avoir recollé facilement à un set partout à l'issue d'un deuxième acte au cours duquel la Russe n'a pas remporté une seule fois sa mise en jeu, la récente demi-finaliste de l'US Open a cru avoir fait le plus dur en breakant d'entrée avant de concéder à son tour sa mise en jeu dans la foulée. Rebelote un peu plus tard lorsqu'elle a refait le break dans le 5e jeu avant de laisser Kasatkina revenir à nouveau sur le jeu suivant.

La cote d'alerte nerveuse a été atteinte dans la ligne droite finale, tout d'abord lors d'un interminable 6e jeu. Là, la Française n'a pas obtenu une, deux ou trois mais bien... six balles de break sans pouvoir en convertir une seule. Qu'il a fallu qu'elle soit solide dans sa tête pour ne pas craquer après ça. Mais alors qu'elle a servi à deux reprises pour rester en vie à 4-5 et 5-6, "Caro" est restée solide. Tout s'est ensuite joué dans un jeu décisif qui ne pouvait mieux porter son nom. Ce fut à nouveau chaotique des deux côtés mais à sa deuxième balle de match (et quelle balle de match !), Garcia a trouvé le chemin de la libération.

Pour sa deuxième participation, elle garde donc ses bonnes habitudes. En 2017, pour sa première apparition aux WTA Finals, la Rhodanienne avait déjà atteint les demi-finales. Elle tentera de faire mieux mais pour se hisser en finale, il lui faudra battre la joueuse la plus performante du moment ne portant pas le nom d'Iga Swiatek : Maria Sakkari. La Grecque a impressionné en remportant ses trois matches dans l'autre poule. Mais quoi qu'il arrive, Caroline Garcia n'aura pas perdu son temps au Texas : elle finira l'année, au pire, à la 6e place mondiale. Elle sera 5e si Swiatek domine Aryna Sabalenka dans l'autre demi-finale et peut même viser le Top 4. Quel semestre dingue pour "Flying Caro"...

