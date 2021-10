La décision a interpellé. Dans la foulée de son éblouissant triomphe à l'US Open, Emma Raducanu a décidé de se séparer de l'entraîneur qui l'avait accompagné dans sa formidable aventure, le Britannique Andrew Richardson. Mais ce choix, loin de résulter d'un coup de tête, est plutôt le dernier exemple d'une méthode assumée et inspirée par son père : la clé de la progression serait de régulièrement bénéficier d'un regard extérieur frais. La Britannique de 18 ans s'était d'ailleurs déjà séparée de Nigel Sears (beau-père d'Andy Murray) après avoir atteint les huitièmes de finale à Wimbledon, créant déjà alors la sensation. Alors qu'elle s'apprête à jouer à Indian Wells, elle est revenue sur ce qu'elle attendait d'un entraîneur en conférence de presse.

Car comme ce fut le cas avec Richardson, sa collaboration actuelle avec son compatriote Jeremy Bates n'est que provisoire. "Jeremy fait partie de la fédération britannique et de la section féminine, donc comme il est là, il m'aide. Mais pour ce qui est de l'avenir, je vais attendre et essayer de trouver la bonne personne (en tant que coach attitré, NDLR). Je ne veux pas me précipiter. Et je veux m'assurer de prendre la bonne décision", a ainsi confié Raducanu jeudi.

WTA Indian Wells Di Pasquale: "Fait des parent ou pas, c'est étonnant de voir Raducanu changer d’entraîneur si tôt" IL Y A UN JOUR

Di Pasquale: "Fait des parent ou pas, c'est étonnant de voir Raducanu changer d’entraîneur si tôt"

Face aux nouvelles attentes, elle veut "rester la même"

A la voir s'entraîner tout sourire, la désormais 22e joueuse mondiale ne semble pas plus perturbée que cela par ce manque de stabilité dans sa structure. Il faut dire qu'elle a prouvé à Flushing Meadows qu'elle était déjà plutôt solide mentalement. "En ce moment, je suis confiante. Même si je suis assez jeune, je sais que j'ai déjà pas mal d'expérience, et en fin de compte, vous êtes livrée à vous-même et vous devez être votre propre coach sur le court. Donc je suis assez à l'aise. Chez un coach, je recherche des choses plutôt classiques : quelqu'un avec qui je m'entende bien et qui puisse me pousser à me dépasser", a-t-elle ajouté.

Alors même si un tehnicien réputé comme Darren Cahill, récemment séparé de Simona Halep, est disponible, Raducanu ne compte pas se précipiter sur l'occasion. Consciente qu'elle est désormais attendue au tournant, et ce dès ce WTA 1000 d'Indian Wells qu'elle débutera au 2e tour (grâce à son statut de tête de série 17) et qui pourrait la voir défier Simona Halep dès le 3e tour, elle espère juste conserver son époustouflante dynamique. "Je ne veux vraiment rien changer. Si je me mets des pensées supplémentaires dans le crâne, je créerais juste un problème. Donc je vais continuer à mener ma barque et rester la même." C'est assurément désormais son plus grand défi.

Emma Raducanu avec son coach provisoire Jeremy Bates à Indian Wells en 2021 Crédit: Getty Images

WTA Indian Wells "Billion dollar baby" : Pourquoi certains experts voient Raducanu affoler les compteurs HIER À 22:32