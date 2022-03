Elle n'est pas invaincue en 2022, mais Iga Swiatek renverse tout sur ce passage en ce moment, comme son idole Rafael Nadal. La Polonaise de 20 ans s'est adjugée pour la première fois de sa carrière dimanche le trophée à Indian Wells, son deuxième WTA 1000 consécutif après Doha et le 5e titre de sa jeune carrière. La Polonaise a beaucoup mieux géré des conditions venteuses très difficiles dans le désert californien, balayant Maria Sakkari en deux sets (6-4, 6-1) et 1h20 de jeu en finale. Grâce à ce 11e succès d'affilée sur le circuit, elle sera lundi la nouvelle dauphine d'Ashleigh Barty au classement WTA.

Ad

Elle avait gagné 11 de ses 12 finales tous circuits confondus avant cette finale. Iga Swiatek a encore prouvé ce dimanche qu'elle maîtrisait à merveille la gestion des grands événements. Pourtant loin de son meilleur niveau à cause de bourrasques incessantes qui ont fortement nui à la qualité du spectacle, la Polonaise a su se faire une raison et se concentrer sur les fondamentaux : à savoir mettre le plus souvent possible la balle dans le court et accélérer par séquences, quand les conditions le permettaient. De l'autre côté du filet, Sakkari n'a, elle, jamais su vraiment s'adapter, comme le score final l'a cruellement signifié.

Open d'Australie Collins dégoûte Swiatek et rejoint Barty en finale 27/01/2022 À 11:32

Plus d'infos à suivre...

Open d'Australie Collins, le second souffle malgré l'endométriose : "Je me sens beaucoup plus libre" 26/01/2022 À 16:11