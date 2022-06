La séquence avait été l'un des moments forts du dernier Open d'Australie. Dans la foulée de sa qualification pour les quarts de finale, Alizé Cornet avait rendu un vibrant hommage à Jelena Dokic qui était alors chargée de son interview d'après-match et traversait des moments difficiles dans sa vie personnelle. L'Australienne, ancienne numéro 4 mondiale, avait alors fondu en larmes, remerciant la Française. Mais elle n'avait pas encore touché le fond, comme elle l'a révélé lundi dans un long message publié sur son compte Instagram.

"Le 28 avril 2022, j'ai failli sauter du balcon du 26e étage et mettre fin à ma vie. Je n'oublierai jamais ce jour. Tout est flou, tout est sombre. Pas de tonalité, pas d'image, plus rien n'a de sens. Il n'y a que des larmes, de la tristesse, de la dépression de l'anxiété et de la douleur. Les six derniers mois ont été durs", a témoigné Dokic sans ambages, abordant sa dépression.

C'est un cercle vicieux : je voulais juste que la douleur et la souffrance s'arrêtent

Le sujet est plus que délicat chez les sportifs de haut niveau mais de moins en moins tabou à mesure que les langues se délient ces derniers mois, notamment dans le tennis par l'intermédiaire de grands noms comme Naomi Osaka ou Nick Kyrgios . Après cette introduction, Dokic est ainsi entrée davantage dans les détails de son expérience, révélant les mécanismes profonds de cette autodestruction mentale.

"Les pleurs sont constants, partout. Du fait de se cacher aux toilettes au travail et sécher mes larmes pour que personne ne les voie aux pleurs sans arrêt chez moi entre quatre murs. Tout ça a été insupportable. Ces sentiments constants de tristesse et de douleurs ne s'en vont juste pas, et ma vie a volé en éclats. Je m'en veux, je ne pense pas être digne d'amour et j'ai peur. Mais je suis aussi consciente qu'il y a tant de choses pour lesquelles je suis reconnaissante… Et puis je commence à me haïr de me sentir comme ça. J'ai l'impression d'être ingrate parce que je veux mettre fin à tout ça. C'est un tel cercle vicieux dans ma tête. (…) Je voulais juste que la douleur et la souffrance s'arrêtent."

La WTA s'est saisie du sujet de la santé mentale

Si l'Australienne peut désormais se confier à cœur ouvert, c'est parce qu'elle a finalement renoncé à commettre l'irréparable lors de ce fameux 28 avril, sans trop savoir comment d'ailleurs. Depuis, elle essaie de remonter la pente. Dans son texte, elle dévoile être désormais suivie par un professionnel et avoir retrouvé l'envie de se battre pour aller mieux. Et dans sa quête, elle espère inspirer et venir en aide à d'autres qui traversent les mêmes affres.

Jelena Dokic lors de son 6e et dernier titre à Kuala Lumpur en 2011 Crédit: AFP

"J'écris cela parce que je sais que je ne suis pas la seule à avoir des problèmes. Sachez juste que vous n'êtes pas seuls. Je ne vais pas vous dire que tout va bien pour moi désormais mais je suis assurément sur le bon chemin. Certains jours sont meilleurs que d'autres et parfois je fais un pas en lavant, puis un pas en arrière. Mais je me bats et je crois que je peux traverser ça. Je crois aux choses suivantes : il n'y a pas de honte à ressentir ce que je ressens, il n'y a pas de honte à se sentir triste, continuez à vous battre pour revenir à la vie. C'est ce que j'essaie de faire et c'est ce qui me motive. Vous pouvez vous en remettre, il faut continuer à y croire. Je vous aime tous. Je reviendrai plus forte que jamais", a-t-elle conclu.

Un message assurément puissant et courageux dans une période d'extrême vulnérabilité. De plus en plus abordé, le sujet de la santé mentale commence d'ailleurs à être davantage pris en compte par les instances dont la WTA qui s'est associée en mars dernier à la plate-forme "Modern Health" qui assure davantage de soutien aux joueuses et initie des campagnes dans ce domaine.

