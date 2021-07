WTA Lausanne

Une première finale dans le circuit professionnel mais pas de premier titre pour Clara Burel. La jeune joueuse de 20 ans, vainqueure de Caroline Garcia en demi-finale, s'est inclinée dimanche face à Tamara Zidansek, après 2h07 de combat (4-6, 7-6[5], 6-1). La Française est pourtant passée proche de l'exploit puisqu'elle a remporté la première manche avant de céder de justesse dans le tie break du deuxième set, au cours duquel elle a mené 4-2 puis servi pour obtenir une balle de match à 5-5.

Burel à deux points du match dans le deuxième set

Face à la tête de série N.1 et 50e joueuse mondiale, elle a ensuite craqué dans le dernier acte, conclu en une petite demie heure. Plus dans le rythme, la Rennaise s'est mise à accumuler les erreurs et à cumuler les doubles fautes (5 dans la troisième manche). Peut-être une conséquence de sa blessure à la cheville contre Garcia au tour précédent. "Ce n'était pas un troisieme set que j'espère refaire", a dit à chaud la Française, émue.

Burel conclut toutefois une semaine de très bonne facture durant laquelle elle a aussi battu Fiona Ferro. Un parcours qui lui permettra d'intégrer lundi le top 100 du classement WTA, et par conséquent d'intégrer le tableau final de l'US Open sans passer par la case qualifications. La Slovène, qui a remporté six jeux d'affilée dans la dernière manche après avoir eu du mal en début de match, s'offre elle le troisième titre en simple de sa carrière, après Bol en 2018 et 2019.

