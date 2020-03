Elle n’a pas démérité, mais elle n’ira pas plus loin. La jeune Clara Burel, 499e joueuse mondiale s’est inclinée d’entrée à Lyon mardi. Quelques semaines après avoir remporté son premier tournoi ITF à Grenoble, la Française a subi la loi de la Suissesse Jil Teichmann, 66e à la WTA, qui l’a emporté en deux sets (6-4, 6-3) et quasiment une heure et demie de jeu (1h27 précisément). Au 2e tour, cette dernière pourrait retrouver une autre Tricolore, Océane Dodin, qui devra d’abord se défaire de la Luxembourgeoise Mandy Minella.

Malgré 76 % de premières balles, Burel a perdu plus de la moitié des points joués sur son service. Mal partie, elle a rattrapé un break de retard, avant de céder à nouveau son engagement et le premier set 6-4. Piquée au vif, la Française a bien réagi, s’emparant d’entrée de seconde manche de la mise en jeu adverse et passant même près du double break. Mais elle n’a pas su tenir ce rythme et, alors qu’elle menait 3-1, elle a perdu les cinq derniers jeux de la partie.