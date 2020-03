Carolie Garcia a évité le piège. Opposée à la Belge Greetje Minnen (103e mondiale) au premier tour de "son" tournoi, la Lyonnaise s'est imposée difficilement en trois sets (6-4, 1-6, 7-6 [5]). Ambassadrice l'Open 6ème Sens de Lyon, la 46e mondiale a dû gérer au maximum ses émotions dans un Palais des Sports de Gerland totalement acquis à sa cause.

Black-out dans le deuxième set

Après une première manche à armes égales, "Caro" Garcia s'est complètement écroulée dans la deuxième. Deux services perdus et un cinglant 6-1 : de quoi relancer le suspense et l'issue du match. Menée pendant la première partie du troisième set (4-2), vulnérable sur son coup droit et avec une balle de double break à sauver, Garcia a su se ressaisir au bon moment en enchaînant trois jeux. Mais tenace, son adversaire n'a rien lâché. Il a donc fallu le tie-break pour départager les deux joueuses. Et fort heureusement, il a basculé du côté de la tricolore, qui a su convertir sa première balle de match. Tout l'inverse des balles de break (2 converties sur 18).

Caroline GarciaGetty Images

"Le fait de jouer un tournoi en France, à la maison, avec tout ce qu'il y a derrière, j'avais vraiment envie de mettre tout mon coeur, toute mon énergie, a confié Garcia à L'Equipe. Même si ce n'était pas brillant, même si ce n'était pas incroyable, je voulais aller le chercher. Je sais que c'est en m'accrochant que je vais rebondir et continuer à progresser." Rendez-vous prochain tour, Carolie Garcia affrontera une autre joueuse belge : Ysaline Bonaventure.