Caroline Garcia se sent bien chez elle. Et elle n'a donc aucune intention de quitter le bercail plus tôt que prévu. Actionnaire et ambassadrice de l'Open 6ème Sens de Lyon, la 46e mondiale s'est qualifiée pour les quarts de finale de "son" tournoi en battant la Belge Ysaline Bonaventure (7-5, 6-2). Tout comme la veille, où elle avait dû combattre pour venir à bout de sa compatriote Greetje Minnen, Garcia n'a pas vraiment eu le droit à une promenade de santé.

Breakée d'entrée, la Lyonnaise, qui a dû sauver une balle de 3-5 sur son service, a su revenir à hauteur de son adversaire. Elle a ensuite pris les devants au meilleur moment pour empocher dans la foulée la première manche. Le deuxième set a été plus tranquille pour Garcia, beaucoup plus solide face au service souvent trop lent de la Belge. En 1h20, l'affaire était pliée. Rendez-vous au prochain tour, où elle sera opposée à une troisième joueuse belge : Alison Van Uytvanck.