Sofia Kenin a eu (très) chaud jeudi au Palais des Sports de Gerland. L'Américaine, tête de série numéro 1 du tournoi de Lyon, est passée à un point d'une défaite pour le moins inattendue. Elle a ainsi sauvé une balle de match à 5-3 contre elle dans le deuxième set avant de s'imposer finalement en trois manches (6-7, 7-5, 6-4) et un tout petit peu plus de deux heures et demie de jeu (2h31 précisément) contre la surprenante qualifiée roumaine Jaqueline Cristian. Océane Dodin lui disputera une place en demi-finale vendredi.

Sur la lancée d'une entrée en lice plutôt maîtrisée mercredi, Kenin a démarré cette partie tambour battant, réalisant un break rapide. Bien que modeste 174e joueuse mondiale, son adversaire a toutefois rapidement montré qu'elle n'était pas là par hasard. Sacrée sur le circuit secondaire en ITF voici deux semaines, Cristian ne s'est pas laissée intimider, revenant une première fois au score, puis une seconde fois alors que Kenin servait pour mener un set à zéro à 5-4. Très à l'aise en cadence du fond du court, la Roumaine a vu son abnégation récompensée en arrachant le tie-break d'un beau revers gagnant le long de la ligne, à la surprise générale.

Kenin a joué avec le feu sans se brûler

Menée et pas très lucide sur le plan tactique, l'Américaine a concédé un nouveau break à 2-2 dans la deuxième manche et s'est retrouvée dos au mur, contrainte de servir pour rester dans le match à 5-3 contre elle. Avec courage, elle a alors sauvé une balle de match sur son service en prenant le filet d'assaut et a su mettre la pression sur son adversaire dans le jeu suivant. Le match a alors basculé, Kenin marquant les quatre derniers jeux pour remettre les compteurs à zéro.

Plus dominatrice ensuite, usant de trajectoires courtes croisées et de plus de variations, elle s'est toutefois encore fait peur en cédant sa mise en jeu au moment de servir pour le match à 5-3 dans le dernier acte. Mais elle s'est bien reprise pour conclure l'affaire à la relance dans la foulée. Océane Dodin aura cependant un coup à jouer en quart de finale : en confiance en ce moment, la Française pourrait bien profiter de l'irrégularité actuelle de la championne de l'Open d'Australie.