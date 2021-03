Surprise à Lyon. Caroline Garcia a été sèchement battue (6-1, 6-2) jeudi par la Suissesse Viktorija Golubic, 129e mondiale, en huitièmes de finale du tournoi de Lyon. La Française (47e mondiale) n'a obtenu aucune balle de break, quand Golubic a réussi à prendre le service de la Lyonnaise à quatre reprises, remportant facilement cette rencontre en 1h04 de jeu.

"Je manque de régularité dans mon jeu, sur mon placement et la précision. Cela m'a coûté pour être plus solide et la mettre sous pression. Cela aurait été intéressant de pouvoir continuer dans le tournoi", a ajouté la Lyonnaise, impliquée dans l'organisation en tant qu'actionnaire de l'épreuve dont elle sort prématurément et qui projette par la suite de jouer à Dubaï, Miami ou encore Bogota.

Plus tôt dans la journée, Clara Burel (N. 218) s'était qualifiée pour les quarts de finale contre Aliaksandra Sasnovich (7-5, 2-6, 6-0), après avoir battu mercredi Alizé Cornet (N. 59). Elle affrontera la N. 1 française, Fiona Ferro. Troisième française toujours en lice dans le tournoi lyonnais : Kristina Mladenovic (N.53), tombeuse jeudi de la Russe Margarita Gasparyan 6-4, 6-2.

