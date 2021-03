C'était une affiche inattendue et a priori plutôt incertaine. Mais pour la première finale opposant deux joueuses issues des qualifications sur le circuit WTA depuis l'Open du Japon en 2017, il n'y a finalement pas eu de suspense. Et c'est la moins expérimentée, la Danoise Clara Tauson (139e mondiale), et ses 18 printemps qui a remporté à Lyon le premier titre de sa jeune carrière sur le circuit WTA, en battant la Suissesse Viktorija Golubic (130e) en deux sets secs (6-4, 6-1) et quasiment une heure et demie (1h29 précisément). Elle n'aura pas perdu la moindre manche cette semaine dans le Rhône.

Après neuf titres gagnés sur le circuit ITF, la 2e division de la WTA, dont deux en 2021, Tauson a démontré une belle maturité et une grande assurance pour sa première finale sur le grand circuit, face à une joueuse de dix ans son aînée. L'incertitude dans cette partie a duré le temps d'un set, le premier. Il a fallu en fait deux jeux à la Danoise pour se détendre et prendre son rythme.

Le Top 100 comme cerise sur le gâteau

Après un break concédé d'entrée, elle a fait parler sa puissance et a enchaîné quatre jeux (de 0-2, à 4-2), avant de remporter une première manche achevée par 4 breaks consécutifs. Puis Tauson s'est envolée, infligeant un 6-0 à son adversaire entre 5-4 et 6-4, 5-0. Malgré 5 balles de match sauvées au cours des deux derniers jeux, Golubic avait perdu tout illusion depuis longtemps.

Grâce à ce premier titre pour sa 3e apparition dans un grand tableau, Tauson fera lundi une entrée fracassante dans le Top 100 au classement WTA, à la 96e place. Et quelque chose nous dit que ce n'est qu'un début.

