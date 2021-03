Quand elles bataillaient pour s'extirper des qualifications il y a quelques jours, Viktorija Golubic et Clara Tauson ne se doutaient sûrement pas qu'elles se retrouveraient en finale du grand tableau à Lyon. Et pourtant, c'est ce qui arrivera dimanche. Après avoir déjà sèchement sorti Caroline Garcia dans la semaine, la Suissesse a enfilé à nouveau son costume de coupeuse de têtes en venant à bout d'une autre Française, Fiona Ferro, tête de série numéro 2, en trois manches (4-6, 6-0, 7-6) et quasiment deux heures et demie de jeu (2h26 exactement). Un peu plus tôt dans la journée, Tauson s'était elle montrée plus expéditive dans la première demi-finale face à Paula Badosa (7-5, 6-1).

Il s'agira ainsi de la première finale entre deux qualifiées sur le circuit depuis l'Open du Japon 2017 (entre Zarina Diyas et Miyu Kato à l'époque). Mais Ferro pourra avoir des regrets, elle qui a mené d'un set, puis d'un break dans la manche décisive (4-6, 6-0, 1-3), avant que ses nerfs ne lui jouent un vilain tour dans un ultime tie-break au cours duquel elle a accumulé les fautes.

Open d'Australie L'obstacle Swiatek était trop haut pour Ferro 12/02/2021 À 12:18

Plus d'infos à suivre...

Roland-Garros Féroce, Ferro passe en force 03/10/2020 À 16:05