Caroline Garcia et Kristina Mladenovic se sont difficilement qualifiées mardi pour le 2e tour du tournoi de Lyon après leur victoire en trois manches aux dépens d'Océane Dodin (6-2, 2-6, 6-3) et de la Roumaine Mihaela Buzarnescu (5-7, 7-5, 6-2). Après un premier set bien maîtrisé (6-2), Caroline Garcia, tête de série N.3 du tournoi dont elle est partie prenante dans l'organisation en tant qu'actionnaire, s'est déréglée notamment au service face à une adversaire actuellement classée 110e à la WTA. Mais la 47e mondiale, la Lyonnaise s'est finalement imposée après 1 heure et 58 minutes de jeu. Caroline Garcia affrontera jeudi au 2e tour la gagnante du match entre la Biélorusse Vera Lapko (N.199) et la Suissesse Viktorija Golubic (N.129) programmé mercredi.