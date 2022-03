Seule Française encore en lice, Caroline Garcia verra bien les quarts de finale de son tournoi de Lyon. Comme au 1er tour face à la tête de série 1 Camila Giorgi, elle a dû sortir le bleu de chauffe jeudi, mais elle est parvenue à s'en sortir. Opposée à une autre Italienne en la personne de Martina Trevisan, 92e à la WTA, la locale de l'étape l'a emporté en trois sets (6-4, 2-6, 6-3) et un peu plus de deux heures de jeu (2h05 précisément). En quart de finale, elle affrontera la Belge Alison Van Uytvanck, tête de série 7 et 55e mondiale, qui l'avait battue au même stade de la compétition voici deux ans.

Elle a encore du mal à rester constante tout au long d'une partie, mais Caroline Garcia ne lâche rien. Alors que la dynamique ne lui était pas favorable contre une adversaire certes à sa portée, la Lyonnaise a su remettre un coup d'accélérateur au meilleur des moments à 3-3 dans le troisième et dernier acte pour s'adjuger une partie qui ressemblait fort à un piège.

Breakée d'entrée, la Française semblait avoir pris la mesure de son adversaire en s'adjugeant finalement le premier set (de 0-3 à 6-4). Mais un début de deuxième acte difficile, à l'issue duquel elle a vite concédé son engagement à deux reprises, lui a rendu la tâche plus difficile que prévu. Son adversaire, gauchère à l'aise en cadence du fond, lui a donné du fil à retordre, jusqu'à ce que Garcia ne décide de hausser encore le ton. Frappant plus fort dans la diagonale revers, donnant plus de volume à ses coups droits et s'engageant totalement dans ses frappes, elle a survolé la fin de partie, poussé par un public acquis à sa cause. A elle de surfer désormais sur la vague pour aller plus haut.

