Caroline Garcia peut se réjouir : elle aura une concurrente en moins dans la course au Masters. Simona Halep, numéro 9 mondiale et 8e à la Race, a mis officiellement un terme à sa saison 2022. Dans un message publié sur les réseaux sociaux vendredi, la Roumaine a annoncé qu'elle avait été opérée du nez pour résoudre des problèmes de respiration, en profitant pour faire également des modifications sur le plan esthétique. Elle aura besoin de pas mal de temps pour récupérer et ne reprendra donc pas la raquette avant 2023.

"Quand j'ai perdu à l'US Open (au 1er tour, NDLR), j'ai réalisé que j'étais complétée épuisée mentalement. Ayant eu des problèmes de respiration depuis plusieurs années qui empiraient avec le temps, j'ai décidé de suivre les conseils de mes docteurs et subir l'intervention chirurgicale requise. Je n'ai jamais pu le faire plus tôt parce que je n'ai jamais eu trois mois devant moi, ce qui correspond à la durée nécessaire pour récupérer, le tennis étant la priorité numéro 1 dans ma vie. Mais c'était le bon moment pour le faire et de faire quelque chose pour moi en tant que personne. C'est pour ça que j'ai aussi fait une chirurgie esthétique, parce que je n'aimais pas mon nez du tout", a-t-elle expliqué.

Grâce à Patrick, j'ai recommencé à croire en moi

Halep va donc faire une pause, mais elle n'a pas l'intention de s'arrêter de jouer. Bien que pleine de défis et de soubresauts, sa saison 2022 lui a redonné goût au tennis. "En février, j'étais toute proche d'arrêter le tennis parce que je ne croyais pas avoir assez de puissance pour revenir dans le Top 10. Je traversais beaucoup de périodes d'angoisse et je pensais que ce n'était pas sain de continuer. Puis, j'ai eu la chance de découvrir l'académie de Patrick (Mouratoglou, son nouveau coach, NDLR) où j'ai ressenti tant de passion que ça m'en a redonné pour le jeu. Grâce à Patrick, j'ai lentement recommencé à croire que je pouvais rejouer un bon niveau de tennis", a-t-elle encore dévoilé.

Et pour cause, malgré quelques déceptions comme sa sortie précoce à Flushing ou à Roland-Garros, 2022 a consacré le retour au premier plan de Halep. La Roumaine a ainsi retrouvé le dernier carré d'un Grand Chelem à Wimbledon et à regoûté à un titre en WTA 1000 à Toronto. Elle a aussi atteint son objectif : un retour dans le Top 10. "Je sens que j'ai encore beaucoup à faire en tant que joueuse de tennis", a-t-elle conclu. Vivement donc 2023 pour la protégée de Patrick Mouratoglou.

