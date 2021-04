Il n'y a déjà plus de Française en lice dans la Caja Magica. Seule Bleue à être sortie des qualifications, Kristina Mladenonvic a vu son aventure dans le grand tableau du WTA 1000 de Madrid s'arrêter avant d'avoir vraiment commencé jeudi. Et pour cause, elle n'avait pas été épargnée par le tirage au sort qui lui avait réservé Belinda Bencic dès le 1er tour. La Suissesse, 11e joueuse mondiale, a fait preuve d'une belle maîtrise pour l'emporter en deux sets (6-4, 6-2) et 1h19 de jeu.

Bencic a surtout fait la différence à la relance sur la seconde balle de la Française. Mladenovic n'a ainsi pu remporter que 26 % des points derrière, soit 5 sur 19, et a commis 4 doubles fautes. Si elle a plutôt rivalisé dans la première manche, rattrapant un break de retard et tenant le coup jusqu'à 4-4, la suite a été compliquée. Sur les points importants, elle s'est révélée beaucoup plus friable que son adversaire, ne parvenant à sauver aucune des quatre balles de break auxquelles elle a été confrontée. Bencic, de son côté, affrontera une autre qualifiée au 2e tour en la personne de l'Américaine Bernarda Pera, qui a sèchement sorti Petra Martic (6-3, 6-2).

WTA Madrid Svitolina tombe de (très) haut, Barty garde le rythme IL Y A 3 HEURES

WTA Madrid Blessée à la cuisse gauche, Muguruza ne jouera pas devant son public IL Y A 6 HEURES