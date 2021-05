Ashleigh Barty a battu Paola Badosa en deux sets (6-4, 6-3) au tournoi de Madrid ce jeudi pour se qualifier en finale. Badosa (23 ans), bénéficiaire d'une invitation et pour la première fois dans le dernier carré d'un tournoi WTA 1000, a tenu tête à Barty jusqu'à 4 jeux partout dans le premier set. Puis l'Australienne a fait la différence, bien aidée par une double faute de l'Espagnole sur sa troisième balle de set, et malgré un break concédé d'entrée de seconde manche, pour s'imposer en à peine plus d'une heure et quart.

En finale, la lauréate de Roland-Garros 2019 affrontera soit la Bélaruse Aryna Sabalenka, soit la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, opposées en soirée. Barty a remporté les trois premières finales qu'elle a jouées en 2021 : à Melbourne avant l'Open d'Australie, et depuis qu'elle voyage de nouveau sur le circuit malgré la pandémie de Covid-19, à Miami début avril et à Stuttgart i y a une dizaine de jours, sur terre battue déjà.

