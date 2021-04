Après un mois sans jouer, elle se satisfera sûrement de cette entrée en lice. Naomi Osaka n'a pas été parfaite lors de sa grande première sur terre battue de la saison, mais elle a fait ce qu'il fallait pour l'emporter. Sur une surface qu'elle n'a pas encore totalement apprivoisée, la Japonaise a pris vendredi le meilleur sur sa compatriote Misaki Doi, 79e à la WTA, en deux sets (7-5, 6-2) et 1h27 de jeu. De quoi prendre ses marques avant de hausser son niveau tout au long du tournoi ? Il le faudra vraisemblablement dès le 2e tour où elle a rendez-vous avec la demi-finaliste de l'Open d'Australie et 20e joueuse mondiale Karolina Muchova qui n'a fait qu'une bouchée de la Chinoise Qiang Wang (6-1, 6-3).

Comme le suggère le score, Osaka a mis un set à rentrer pleinement dans la partie. La numéro 2 mondiale, un peu empruntée dans ses déplacements pour commencer, a même concédé un break d'entrée, avant de réagir dans la foulée pour se détacher. Au moment de servir pour le set à 5-4, elle s'est à nouveau déréglée, mais a su encore réagir pour virer en tête après près d'une heure. La suite a été beaucoup plus tranquille : plus à l'aise dans ses glissades, elle a enchaîné 4 jeux entre 5-5 et 7-5, 2-0 et a fait parler sa puissance pour l'emporter plus largement.

WTA Madrid Seule Bleue en lice, Mladenovic prend déjà la porte IL Y A 21 HEURES

Avec plus d'une vingtaine de coups gagnants pour une quinzaine de fautes directes, elle a fini son match sur une note très positive. Parmi les autres résultats marquants de la journée, à noter la victoire de Maria Sakkari sur Amanda Anisimova malgré une "bulle" encaissée dans le premier set (0-6, 6-1, 6-4), la balade d'Aryna Sabalenka face à Vera Zvonareva (6-1, 6-2) ou encore la victoire à l'arraché de Daria Kasatkina contre Irina-Camelia Begu (4-6, 6-4, 7-6).

WTA Madrid Svitolina tombe de (très) haut, Barty garde le rythme HIER À 13:56