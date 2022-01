C'est ce qui s'appelle se promener. L'ex-numéro 1 mondiale (désormais 13e) Naomi Osaka a atteint sans encombre les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Melbourne 1, en surclassant la Belge Maryna Zanevska (82e) 6-1, 6-1 en moins d'une heure (58 minutes précisément), jeudi. Dans un scénario assez similaire, Simona Halep (20e et elle aussi ex-N.1) n'a pas éprouvé non plus la moindre difficulté pour écarter sa compatriote roumaine Elena-Gabriela Ruse (87e) 6-2, 6-1 en 61 minutes.

"Je suis vraiment contente du scenario aujourd'hui (jeudi, NDLR)", a reconnu Osaka qui joue son premier tournoi depuis sa défaite au 3e tour de l'US Open en septembre. La Japonaise a dominé son adversaire dans tous les domaines mais aura vraisemblablement plus fort à faire contre l'Allemande Andrea Petkovic (ancienne 9e à la WTA désormais 75e), tombeuse de la Française Clara Burel (7-5, 2-6, 6-4). Osaka, dont la saison 2021 a été largement perturbée par des difficultés d'ordre psychologique, avait expliqué vouloir s'amuser sur le court après avoir éliminé au premier tour à Melbourne la Française Alizé Cornet (61e) en lui cédant un set.

Des chocs Swiatek-Azarenka et Barty-Kenin en quarts à Adélaïde

La joueuse aux quatre titres du Grand Chelem, dont l'Open d'Australie 2021, a pu le faire face à la Belge Zanevska. "J'étais très nerveuse lors du premier match (contre Cornet), mais je l'étais encore aujourd'hui (jeudi), simplement parce que je ne l'avais jamais affrontée alors je ne savais pas à quoi m'attendre. Je pense avoir beaucoup appris de mon match de mardi et je suis très heureuse d'avoir su l'utiliser", a-t-elle souligné en insistant sur la qualité de son service.

Dans le plus relevé tournoi WTA 500 d'Adelaïde, une autre ex-N.1 mondiale, Azarenka (aujourd'hui 27e), a facilement progressé vers les quarts en battant l'Australienne Priscilla Hon (263e mais qui avait battu Petra Kvitova au 1er tour) 6-3, 7-5.

La Biélorusse, double lauréate de l'Open d'Australie (2012 et 2013) affrontera Iga Swiatek (9e) pour une place en demies. La Polonaise, lauréate de Roland-Garros 2020, n'a ainsi fait qu'une bouchée de la Canadienne Leylah Fernandez (24e), finaliste du dernier US Open, balayée en deux sets (6-1, 6-2). A noter également une autre affiche dans ces quarts de finale entre la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty et la lauréate de l'Open d'Australie 2020 Sofia Kenin.

