Alizé Cornet aime la bagarre. Et elle l'a encore prouvé lundi pour son entrée en lice dans le Gippsland Trophy, l'un des trois tournois WTA 500 de préparation à l'Open d'Australie de la semaine à Melbourne. Mal embarquée, la Française a mis le bleu de chauffe pour renverser (5-7, 6-1, 6-3) l'Australienne Ajla Tomljanovic, 69e à la WTA, après près de deux heures et demie d'effort (2h28 précisément). La tâche s'annonce encore plus corsée au 2e tour face à Naomi Osaka, tête de série numéro 2 du tournoi.

La Niçoise a surtout eu le mérite de ne pas accuser le coup après avoir cédé un premier set âprement disputé en plus d'une heure. Trop généreuse en fautes directes (21) dans ce premier acte, elle a considérablement corrigé le tir dans les deux manches suivantes. "J'ai lu mes petites notes au changement de côté. (...) Je me suis dit que je devais être un peu plus agressive, et surtout bouger mes jambes, parce que sans elles, mon jeu s'effondre", a confié Cornet après sa victoire.