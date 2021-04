Elle n’aura finalement pas mis longtemps à trouver ses marques. Pour son premier tournoi hors d’Australie depuis le début de la pandémie de coronavirus il y a plus d’un an, Ashleigh Barty a décroché la timbale samedi. L’Australienne a fait honneur à son rang de numéro 1 mondiale en dominant sèchement Bianca Andreescu (6-3, 4-0 ab.) en un peu plus d’une heure (1h02 exactement) pour conserver son trophée à Miami et enregistrer le 10e titre de sa carrière. Globalement dépassée, la Canadienne a vécu une finale difficile puisqu’elle a été en plus contrainte de jeter l’éponge après une blessure au pied droit en cours de deuxième set.

