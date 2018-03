2e tour : Fin de série pour Osaka

Naomi Osaka à Miami, c'est terminé. Après sa victoire face à Serena Williams mercredi, la lauréate d'Indian Wells s'est inclinée en deux sets (6-4, 6-2) face à Elina Svitolina ce vendredi. Et le duel aura tourné court. En un peu plus d'une heure (1h23), la 4e mondiale n'a fait qu'une bouchée de la Japonaise. Après un premier set combattu, Svitolina n'a laissé aucune chance à Osaka dans le deuxième. Au prochain tour, elle sera opposé à la gagnante du match entre Gavrilova et Petkovic.