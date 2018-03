Sloane Stephens qualifiée pour la finale en dominant Victoria Azarenka en trois sets

Sloane Stephens a tremblé, mais disputera bien la première finale de sa carrière à Miami, elle la native de Fort Lauderdale, en Floride. Après avoir retrouvé de la confiance aux tours précédents face à Garbiñe Muguruza et Angelique Kerber, l'Américaine de 25 ans s'est imposée plus difficilement en trois sets ce jeudi face à la revenante Victoria Azarenka (3-6, 6-2, 6-1).

Après avoir empoché facilement la première manche, Azarenka a d'entrée fait le break pour mener 2 à 0 dans le deuxième set et semblait avoir pris définitivement l'ascendant. Mais l'ancienne N.1 mondiale, désormais 186e au classement WTA et bénéficiaire d'une invitation pour ce tournoi, a craqué, nerveusement et physiquement, laissant la lauréate 2017 de l'US Open reprendre petit à petit confiance.

"Je suis vraiment très contente de ma réaction après le premier set", a souligné Stephens qui fera lundi ses débuts dans le top 10 mondial quel que soit le résultat de la finale. "Il a vraiment fallu se battre pour en arriver là, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans ce genre de match", a-t-elle poursuivi. En finale, Stephens sera opposée à la Lettone Jelena Ostapenko (N.5) ou à l'Américaine Danielle Collins (N.93). Elle visera son sixième titre, le premier dans un tournoi de ce standing.

Azarenka, retour prometteur

De son côté, Azarenka, triple lauréate de l'épreuve, a confirmé son retour au premier plan : elle n'avait plus atteint le dernier carré d'un tournoi WTA depuis deux ans et l'édition 2016 du tournoi de Miami.

Mais sa carrière est freinée par des problèmes personnels : elle est engagée depuis dix mois dans une bataille judiciaire devant la justice américaine pour obtenir la garde de son fils, ce qui limite ses apparitions sur le circuit.