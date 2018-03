WTA Miami : Wozniacki dénonce les insultes et menaces du public

Caroline Wozniacki a vécu un deuxième tour particulièrement difficile vendredi. "Des gens dans les tribunes s'en sont pris à ma famille, ils ont menacé de mort mon père et ma mère, m'ont adressé des insultes que je ne peux même pas répéter." a écrit sur les réseaux sociaux la Danoise, qui s'est inclinée face à Monica Puig (0-6, 6-4, 6-4), modeste 82e joueuse mondiale.

"On a dit au neveu et à la nièce de mon fiancé qui ont dix ans de fermer leurs gueules et de rester assis", a poursuivi la lauréate de l'Open d'Australie 2018. "Les services de sécurité et le personnel du tournoi n'ont rien dit et ont même accepté ce qu'il se passait", a-t-elle ajouté. "J'espère que les dirigeants du tournoi de Miami vont prendre ce problème au sérieux, car c'est un exemple horrible donné aux générations futures de joueurs et de spectateurs", a regretté Wozniacki.

Durant la rencontre comptant pour le 2e tour du tournoi WTA Premier de Miami, Wozniacki s'était plaint à plusieurs reprises du public à qui elle reprochait notamment de faire du bruit au moment de son service. Visiblement agacée, elle avait demandé à l'arbitre plusieurs fois, en particulier en fin de match, d'intervenir pour réclamer le silence. Le fiancé de Wozniacki, l'ancien joueur NBA David Lee, a qualifié l'ambiance de la rencontre d'"écoeurante" et espéré que "quelque chose soit fait pour éviter que cela se reproduise".

Le tournoi dément

Le public de Miami est considéré comme l'un des plus enthousiastes mais aussi indisciplinés du circuit, surtout lorsqu'un joueur ou une joueuse hispanophone est en lice. Le directeur du tournoi, l'ancien joueur James Blake, a affirmé dans un communiqué que "des représentants de la WTA et de la sécurité du tournoi étaient dans les tribunes et n'ont ni été témoin, ni remarqué la moindre menace proférée envers les joueuses ou leurs familles".

"Si nous avions été informés, nous aurions immédiatement réagi à la situation", a-t-il assuré. "La sécurité des joueurs est notre priorité N.1. Le match de vendredi soir entre Caroline et Monica s'est joué devant un public bruyant et passionné", a conclu Blake.