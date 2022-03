Chez les femmes à Miami, Iga Swiatek, récente lauréate à Indian Wells et assurée de succéder à Ashleigh Barty sur le trône mondial à partir de lundi prochain, est euphorique. La Polonaise a passé à peine un peu plus d'une heure sur le court pour se débarrasser 6-0, 6-3 de Madison Brengle (59e) et affrontera une autre Américaine au prochain tour, Coco Gauff (17e).

Ad

WTA Miami Un succès facile et Swiatek monte sur le trône HIER À 08:11

Fruhvirtova continue à "réaliser son rêve"

Plus tôt, la sensation tchèque Linda Fruhvirtova, 279e mondiale, est devenue la plus jeune joueuse à atteindre les 8e à Miami depuis Maria Sharapova et Tatiana Golovin en 2004, en écoeurant Victoria Azarenka (16e). Fruhvirtova, pour qui "un rêve se réalise", le prolonge donc. Au prochain tour, elle aura tout de même fort à faire, face à une des favorites de l'épreuve, l'Espagnole Paula Badosa (6e), expéditive face à la Kazakhe Yulia Putintseva (6-3, 6-2).

WTA Miami De prodige de précocité à joueuse à battre : comment Swiatek a changé de dimension 24/03/2022 À 22:27