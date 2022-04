Elle affole les statistiques. Avant Iga Swiatek, aucune joueuse n'avait remporté les trois premiers WTA 1000 de la saison. Forte de ses 17 victoires d'affilée sur le circuit désormais, elle est entrée par la même occasion samedi dans le club très fermé des joueuses ayant réalisé le fameux "Sunshine Double" (doublé Indian Wells-Miami) aux côtés de Steffi Graf (1994, 1996), Kim Clijsters (2005) et Victoria Azarenka (2016). Et dans cette liste prestigieuse, la Polonaise est la plus jeune, à 20 ans, à y être parvenue.

Ajoutez à cela que la nouvelle reine Iga n'a pas perdu le moindre set en Floride (ne cédant que 26 petits jeux, une première depuis 2000 et les 21 jeux lâchés seulement par Martina Hingis) et qu'elle a terrassé en finale Naomi Osaka, la référence sur dur de ces dernières années (quand la tête va), et il y a de quoi s'enflammer. Mais ce n'est pas vraiment le genre de la maison, comme l'intéressée l'a montré lors de son discours de championne, rendant un hommage appuyé à sa victime du jour.

Plus sûre d'elle et prête à faire des ravages sur terre

"Je suis super heureuse que nous ayons pu jouer ce match. Et je pense que c'est le début d'une grande rivalité. Quand je t'ai vue gagner l'US Open 2020, je n'aurais jamais pensé pouvoir t'affronter dans un match aussi important. Tu m'inspires vraiment et ce sport va mieux avec toi", a lancé la Polonaise à Osaka. Par ces mots, Swiatek a rendu à la Japonaise - qui remontera à la 36e place mondiale lundi - son rang de référence du circuit.

Elle a aussi assumé qu'elle pouvait désormais la regarder dans les yeux. Toujours en proie au doute quant à ses capacités, Iga Swiatek est une grande angoissée. Mais ce début de saison 2022 quasi-parfait sur dur - elle a aussi atteint les demi-finales de l'Open d'Australie - a changé son regard sur elle-même.

"Je ne savais pas si je méritais d'être numéro 1, maintenant je vais peut-être y croire un peu plus parce que ce tournoi était vraiment dur. Et le gagner de cette façon va m'apporter beaucoup de confiance, et me persuader que je peux continuer peu importe la fatigue ou même si tout ne va pas bien sur le court. Je peux jouer et dominer quelles que soient les conditions et j'en suis très heureuse", a-t-elle encore confié après sa victoire.

Et alors que l'ocre se profile désormais, cette prise de conscience pourrait faire bien des ravages. Si elle fera l'impasse sur le tournoi de Charleston la semaine prochaine pour s'octroyer un repos bien mérité, elle a tous les atouts pour prolonger sa formidable dynamique du côté de Stuttgart puis de Madrid. Avant de se présenter à Roland-Garros en potentielle grande favorite deux ans après s'y être révélée. L'heure de la maturité est arrivée.

